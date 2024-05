Come saranno i nuovi Moleskine dedicati a Harry Potter?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Luminosi e magici. Non avrebbero potuto essere altrimenti irealizzati per celebrare. Fanno parte della TheSpells Collection, una selezione che comprende due taccuini e due agendeal maghetto creato da J.K. Rowlings. Le copertine sono rigide con dettagli fosforescenti. Sì, se li usate al buio si illuminano. Poi, hanno i classici angoli arrotondati dei, i taccuini amati da Van Gogh, Picasso, Chatwin ed Hemingway, e le pagine color avorio, in carta acid free. Immancabile, poi, il messaggio che si trova all’inizio di ogni taccuino: “In caso di smarrimento, si prega di restituire a…” Che cosa hanno di speciale queste creazioni? Sulle cover troviamo alcuni degli incantesimi più noti di, da Expecto Patronum (con tanto di cervo che si illumina) a Lumos e Alohomora, la parola usata da Hermione per aprire la porta dietro cui si celava la Pietra filosofale.