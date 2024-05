Come sarà il nuovo viale Ceccarini di Riccione | elegante verde e tecnologico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 - Il ‘salotto’ didiventa un giardino, e nella parte diche si avvicina alla spiaggia crescono le palme. La rivoluzione del centro partirà quest’anno, assicurano dall’amministrazione comunale. Già in autunno si vedranno operai e mezzi lungo ilper dare il via al primo stralcio dei lavori per un valore di 1,5 milioni di euro. La rivoluzionearriva in pieno centro, ma ilintende distinguersi anche per eleganza e tecnologia. Sul primo punto i cosiddetti arredi saranno realizzati esclusivamente per il. Accadrà la medesima cosa per l’illuminazione. I pali saranno color oro/ottone e si chiameranno ‘pali’ perché studiati per quest’area. Serviranno per l’illuminazione tecnica, scenica, la diffusione sonora e avranno la predisposizione per la videosorveglianza.