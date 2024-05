Come progettare siti web e blog

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un corso intensivo per imparare aun sito web utilizzando uno degli strumenti più popolari. È quanto propone il corso gratuito WordPress avanzato, progettato per fornire una formazione completa nella creazione, gestione e design diweb utilizzando WordPress, uno dei più popolari sistemi di gestione dei contenuti (CMS). WordPress è lo strumento più semplice e popolare per creare un sito web o un. È così diffuso che alimenta oltre il 42,7% di tutti iweb esistenti in Internet. Attraverso 140 ore di lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per, sviluppare e mantenereweb professionali e reattivi, adatti a una varietà di esigenze e settori. Grazie al patrocinio di Regione Lombardia ci sono a disposizione 8 posti per partecipare gratuitamente al corso.