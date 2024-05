Come le persone senza voci interiori potrebbero aiutare a rivelare i misteri della coscienza

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Manca la 'voce interiore': un viaggio nella mente di chi non può immaginare Immagina di non riuscire a sentirti parlare nella mente. Alcunenon possono. Questa condizione, chiamata "fantasticano", limita la capacità di evocare immagini mentali o percezioni sensoriali. Eccoquesta diversità può. Una visione più ampia Gli afantasici non solo mancano di visioni mentali, ma possono anche non immaginare odori, sapori o sensazioni tattili. Recentemente, studi hanno esplorato l'esperienza di non poter sentire un monologo interiore, rivelandodiverse forme di pensiero influenzino le nostre capacità cognitive. Cosa emerge dalla ricerca Uno studio