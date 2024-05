Come ha fatto l’adesivo All Eyes on Rafah ad aggirare qualsiasi censura sui social

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo l'attacco del 7 ottobre, Meta ha manipolato i suoi filtri per applicare standard più severi per i contenuti generati in Medio Oriente e in Palestina. Secondo Human Rights Watch (HRW) 1.049 contenuti pacifici che esprimevano sostegno alla Palestina, provenienti da oltre 60 Paesi in tutto il mondo, sono stati rimossi tra ottobre e novembre 2023. .