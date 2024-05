Fonte : notizie di 29 mag 2024

com. L'articolo Come funziona la regione fortunata ad Affari Tuoi: Amadeus svela un segreto proviene da Notizie. Quando il pacchista si ritroverà con ben due pacchi ancora in gioco – quello che ha in possesso e quello di un’altra regione – potrà sia andare avanti col proprio, sia accettare l’eventuale offerta ricevuta dal Dottore ma anche affrontare direttamente la Dea Bendata.

Come funziona la regione fortunata ad Affari Tuoi | Amadeus svela un segreto