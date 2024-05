Come funziona la delega al governo per riformare il conflitto di interessi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI - Primo via libera della Camera alla proposta di legge che attribuisce unaalperle norme suldi. Un testo in quota opposizioni, a prima firma M5s, poi trasformato dalla maggioranza durante l'esame in commissione in una leggeal. Questi i punti principali del testo.ALL'esecutivo dovrà adottare, entro ventiquattro mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia didiper i titolari di cariche distatali e regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.