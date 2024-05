Come è nato l' amore tra Jannik Sinner e Anna | una clamorosa storia di corna?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La nuova fidanzata diè una persona normale, ma tutt'altro che banale. I riflettori del gossip tennistico sono da qualche giorno tutti puntati suKalinskaya, 25 anni, tre in più del fenomeno del tennis italiano e mondiale. I due fanno coppia fissa da qualche tempo e l'ufficialità è arrivata proprio dopo il debutto dell'altoatesino al Roland Garros, dopo aver battuto l'americano Eubanks. Quel suo "sì, io estiamo insieme" anziché dare forza al chiacchiericcio l'ha di fatto stroncato, perché sia lui siasono famosi per la riservatezza e la discrezione. Mai sopra le righe, mai vistosi o attratti dalla vita mondana. Tuttavia, appunto, mai banali. Un paio di anni fa la Kalinskaya, nata a Mosca da padre russo (Nikolay) e madre ucraina (Elena, campionessa di badmingtonil marito) e con fratello calciatore, scese in campo al torneo di Indian Wells con la scritta "No war" sulle scarpe.