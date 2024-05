Come abbellire il vialetto di casa la guida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ci sono abitazioni private o interi condomini, anche nelle grandi città, che sono dotate di vialetti davanti alla porta di ingresso. Si tratta di uno spazio esterno che può essere reso accogliente ed esteticamente gradevole, non solo nel caso si abbiano spesso ospiti, ma anche per se stessi e per la propria famiglia. Undibello e curato è un primo biglietto da visita di una dimora e il primo indizio, quando si fa ritorno alle mura domestiche, di essere nel proprio nido. Ci sono alcuni accorgimenti, semplici da seguire e aspetti da personalizzare, per potere avere undegno di case famose viste nelle serie tvquelle di ‘Beverly Hills 90201’, ‘Melrose Place’ o ‘Desperate Housewives’, solo per citarne alcune. Quegli ingressi sono diventati iconici e sono tuttora impressi nella mente di molti spettatori, al pari delle storie e dei personaggi di quei telefilm cult.