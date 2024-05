Combinata nordica Nel 2024-25 l’Italia uscirà dal limbo dell’irrilevanza? Per provarci si cambia tecnico del salto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) C’è poco da dire sullaitaliana, reduce da un inverno 2023-24 anonimo in campo maschile e con qualche estemporaneo lampo scaturito da Daniela Dejori nel settore femminile. Giustamente, la ventunenne altoatesina è l’unica atleta alla quale è stato conferito lo status di membro della “Squadra A”. Essendo stata la sola a brillare di luce propria, seppur saltuariamente, è corretto premiarla dal punto di vista formale. Per il resto non c’è granché di rilevante. Perso Samuel Costa, che ha improvvisamente e sorprendentemente deciso di ritirarsi, il movimento maschile prova a recuperare Alessandro Pittin dopo un anno perso per infortunio al ginocchio. Il sogno del trentaquattrenne nativo del Friuli e successivamente trapiantato in Trentino è quello di essere l’unico atleta di area Fisi a partecipare a entrambi i Giochi olimpici invernali italiani del XXI secolo.