Coldiretti Agrikids arriva la maxi fattoria a zero spreco

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – Centinaia di bambini da tutta la provincia per la I° edizione di AGRI KIDS Giornata conclusiva del progetto Lo Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Alimentare organizzata dallae daAisa Impianti presso la Centrale di Recupero in strada vicinale dei Mori Loc. San Zeno Arezzo che per l’occasione ospiterà unae un hub del riciclo dove i piccoli giovedì 6 giugno a partire dalle 8:30 a fino alle 12:30 parteciperanno ai laboratori a cura delle Fattorie didattiche di Campagna Amica sulla semina, sulla caseificazione, sulla filiera dell’olio, impareranno a fare il pane fresco, a cucinare e riciclare nello spazio dicon il Mumec, la Banda Piccoli Chef, gli Astrofili per l’osservazione del cielo e con il teatro dedicato all’ambiente, giocheranno a fare la spesa come i grandi, andranno alla scoperta del mondo delle api, dell’orto sensoriale e della stagionalità con la grande ruota di Campagna Amica e orticoltura e laboratori sul terreno curati da Grace to Grace.