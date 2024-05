Cocciaretto-Bucsa oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) ElisabettaaffronteràCristinaal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Una gran bella vittoria all’esordio per la tennista marchigiana contro l’Haddad Maia che lo scorso anno era stata in grado di spingersi sino alla semifinale. La brasiliana, inoltre, è una di quelle giocatrici che nella lotta si esalta e spesso ne esce vincitrice. Non l’altra sera, con Elisabetta bravissima a dominare il terzo e decisivo set. Ora per l’azzurra arriva il bello, ovvero trovare quella continuità che fin qui le è mancata in questo inizio diper vari motivi. Controè un match che si può giocare alla pari, nonostante la spagnola sia nel momento probabilmente migliore della sua carriera.