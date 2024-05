Fonte : ilfattoquotidiano di 29 mag 2024

Attualmente non percepiscono né indennità né compensi di alcun genere per la carica che ricoprono. 190”, la norma che fissa a 240mila euro l’emolumento massimo per i dirigenti della pubblica amministrazione. I vicepresidenti e i Consiglieri potranno ricevere indennità “in misura annua lorda pari al 20% per i vicepresidenti, e al 10% per i Consiglieri” rispetto a quella del presidente.

Cnel arriva il nuovo regolamento che prevede l’indennità fino a 240mila euro per il presidente Brunetta