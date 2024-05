"Clementi e Vigor insieme verso nuovi traguardi"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lavuol salpareprestigiosisenza snaturare la propria identità. Questo è il messaggio che il Presidente Franco Federiconi manda ai tifosi attrale pagine del Carlino a poche settimane dalla fine del campionato. Partiamo dai tifosi, sabato scorso hanno organizzato un evento in spiaggia che ha riscosso parecchio successo… "Ho fatto loro i complimenti per l’organizzazione, è stata la festa dellae della sua gente. D’altra parte in città si parla tanto della squadra: per strada, nei bar, ovunque, ciò è motivo di orgoglio ed uno stimolo in più per noi dirigenti". La conferma diha rappresentato una ragione in più per festeggiare? "Volevamo avviare un ciclo di media durata con il mister, è sempre stato questo il nostro obiettivo, e ci stiamo riuscendo.