Fonte : sport.quotidiano di 29 mag 2024

Dirige infine la semifinale d’andata tra Real Madrid e Bayern Monaco, partita che termina in pareggio ma che verrà per sempre ricordata grazie all’incredibile assist per Vinícius Júnior realizzato dal 34enne tedesco Toni Kroos, alla sua ultima stagione da calciatore professionista prima del ritiro.

Clement Turpin a Euro 2024 chi è l’arbitro francese