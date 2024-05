Clamoroso in Formula 1 torna Flavo Briatore Entrerà a far parte dell’Alpine con un nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Un fulmine a ciel sereno si abbatte sul mondo della1. Il ritorno di Flavio: chiamato dal presidente del gruppo Renault Luca De Meo, l’ex manager avrà il compito di risollevare l’Alpine a partire dal 2026. Come riportato dal Corriere della Sera,è già all’opera per cercare di rafforzare quanto prima la scuderia francese.lasciò il mondo della1 e l’allora scuderia Renault nel settembre 2009 dopo lo scandalo Piquet. Il manager fu inizialmente radiato dal Circus con l’accusa di aver ordinato al suo pilota di finire contro il muro per permettere la vittoria di Fernando Alonso nel Gp di Singapore 2008. Successivamentefu assolto. IldiFlavionel mondo dei motori in una nuova veste.