Civil War | la spiegazione del finale chi vince quando l’America combatte contro se stessa?

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sebbene il suo lavoro rientri generalmente nella categoria della “fantascienza”, le storie e i temi affrontati dallo scrittore/regista Alex Garland nel corso della sua carriera sono stati molto profetici. Come sceneggiatore, Garland ha affrontato i pericoli di una pandemia globale nel suo film di zombie 28 giorni dopo, ha esaminato la realtà di una crisi climatica con la sua space opera Sunshine e ha affrontato lo stato di brutalità della polizia con il suo film d’azione supereroistico e revisionista, Dredd. Come regista, Alex Garland ha affrontato la realtà dell’intelligenza artificiale con il thriller fantascientifico Ex Machina e il concetto di realtà alternative nella sua sottovalutata miniserie Devs. ConWar, Garland ha creato un’analisi incisiva di un conflitto interno che sembra molto simile ai recenti eventi della storia americana.