Città metropolitana aderisce al contratto di fiume Aniene

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Con voto unanime e favorevole del Consiglio, ladi Romaaldi. Uno strumento innovativo e partecipativo, quello deldi, dove l’Ente metropolitano già da soggetto responsabile deldiTevere, ha adottato il metodo della co progettazione per gestire la complessità dei progetti messi a terra. Un lavoro sistemico, all’interno di una strategia condivisa e partecipata per la rigenerazione anche del lungo, sia dentro che fuori le mura di Roma, che è la premessa e la vocazione stessa deldisin dalla sua nascita. Questo lavoro sarà condiviso ovviamente con gli altri Enti locali interessati e a tutte le realtà associative coinvolte. Durante la seduta di Consiglio erano presenti le amministrazioni locali e le realtà territoriali, che stanno lavorano al fianco didi Roma, con spirito di collaborazione e servizio civico.