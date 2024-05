Ciò che i fan WWE non capiscono della AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ad Adam Copeland è saltata una tibia dopo uno spot chiaramente sbagliato dal wrestler durante il Cage match contro Malakai Black a Double Or Nothing. Nelle ore successive al ppv ho letto tantissime critiche alla AEW e ai wrestler stessi per aver scelto di approdarvi. Premessa: prima di addentrarmi nel discorso che leggete nel titolo, vorrei rispondere a chi scrive solitamente “in AEW sono troppo pericolosi e si rompono facilmente, in WWE più protetti”. In particolare dopo l’infortunio di Copeland. Tra il 2023 e il 2024, secondo quanto riportano i principali media americani (Fightful e PWinsider) in WWE ci sono stati 19 infortuni. In AEW invece sono stati 13. Quindi delle tre l’una: o alcuni in WWE non sanno lottare e mettono in pericolo se stessi e gli altri; o gli atleti non sono poi così protetti come la narrativa generale vuole farci credere; o semplicemente gli infortuni accadono, sia che tu sia protetto e sia che tu non lo sia.