Cinque giocatori che lasciano Magpies incluso il giocatore con il servizio più longevo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-29 14:50:25 Breaking news: Il Newcastle United sta liberandodella prima squadra a cui non sono stati offerti nuovi accordi,il loropiùche è nel club da 24 anni. Paul Dummett si è unito al club locale all’età di otto anni e ha attraversato il settore giovanile deiprima di fare il suo debutto nel gennaio 2013. Il difensore ha collezionato 213 presenze, segnando quattro volte. @NUFC pic.twitter.com/yz7kzj1F3J — Paul Dummett (@PaulDummett) 29 maggio 2024 Dummett ha pubblicato un messaggio emozionante ai tifosi sui social media con il cuore pesante, dicendo: “Sono orgoglioso di aver rappresentato la prima squadra per 12 anni – qualcosa che non avrei mai pensato di realizzare nemmeno in un milione di anni.