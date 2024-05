Ciglia finte | metodi e trucchetti per uno sguardo al top!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ciao Giudy! Posso dirlo apertamente? Concordo con te, lenon sono facili da utilizzare, almeno all’inizio. Bisogna prenderci la mano e imparare anche a scegliere quelle più adatte al nostro occhio (perché si, spoiler, non sono tutte uguali!) Come si usano leApplicarle leall’inizio non è facilissimo, ma una volta che ci si prende la mano, a meno da non avere la giornata storta, diventa abbastanza automatico, un po’ come per l’eyeliner. Per prima cosa, il mio consiglio è quello di scegliere le accent ovvero leda applicare solo all’angolo esterno dell’occhio. Sono una via di mezzo tra quelle a ciuffetto singolo, difficili da posizionare soprattutto per creare un infoltimento che non sembri effetto “acciocchettato”, e lea banda intera, più difficili da gestire perché più rigide.