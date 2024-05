Ciclismo Cazzarò e Pivetti in rappresentativa regionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Giovani ciclisti crescono. Soddisfazione per l’ambiente del pedale reggiano per la chiamata di Dennye Elianellacategoria Esordienti. Il correggesecorre con la maglia dell’Sc. Torrile, mentreè tesserato per l’Sc. Cavriago. I due sono stati convocati dal tecnico Marco Guidetti per la selezione Fci dell’Emilia Romagna che sarà impegnata domenica in Lombardia.si è messo in evidenza nelle gare recenti e domenica scorsa nelle prove valevoli per il campionato provinciale.da alcuni mesi a questa parte si è spesso inserito con buona continuità tra i primi dieci di molte gare. Ora per entrambi la chiamata per la selezione. La gara che vedrà protagonista Dennye Eliasi svolgerà a Besnate (Varese): si tratta del 23° Gran premio Guardian Angels, in cui viene messo in palio anche il 6° Trofeo Ites com.