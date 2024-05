Chivu dice addio all’Inter Primavera | c’è già un successore! ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Cristianlascia la panchina dell’Inter, dopo la sconfitta ai playoff contro il Sassuolo. Per la sua successione c’è già un nome in pole position. SUCCESSIONE ? Ildi Cristiansulla panchina dell’Interpotrebbe essere Andrea Zanchetta, già tecnico dell’Inter Under 18. Per lui sarebbe dunque una promozione. Peraltro cosa che capita a molti allenatori delle giovanili. Lo stesso, dimissionario nel post di Inter-Sassuolo, ha intrapreso la sua carriera da allenatore nel 2018 entrando a far parte dell’Inter under 14. Poi l’arrivo fino alla, con tanto di scudetto conquistato nella stagione 2021-22. Ora Zanchetta è pronto a prendere il suo posto. L’di: finale amaro NUMERI ? L’didallaera comunque abbastanza pronosticabile.