Fonte : lanazione di 29 mag 2024

. Naturalmente non tutti i casi possono essere trattati con il robot Da Vinci, ogni valutazione è affidata alle equipe che stabiliscono, attraverso vari criteri e parametri, la tecnica chirurgica più pertinente da adottare. Negli ultimi trent’anni si è assistito a un importante progresso di tecniche chirurgiche che ha permesso di migliorare il decorso post operatorio della persona assistita, mi riferisco in particolare alla chirurgia mininvasiva come la laparoscopia e la robotica.

Chirurgia generale e d’urgenza in aumento gli interventi con tecnica robotica nell’area Aretina