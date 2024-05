Fonte : calcionews24 di 29 mag 2024

Chiesa Juve aria d’addio | no all’adeguamento l’idea del club

Chiesa Juve, aria d’addio: no all’adeguamento, l’idea del club (Di mercoledì 29 maggio 2024) Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juve: il club ha detto no all’adeguamento e valuta possibili offerte per l’esterno Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juve: il club ha detto no all’adeguamento e valuta possibili offerte per l’esterno. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la Juve avrebbe detto no alla richiesta dell’azzurro di adeguargli l’ingaggio. Il club bianconero lavora . Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di mercoledì 29 maggio 2024) Federicopotrebbe lasciare la: ilha detto noe valuta possibili offerte per l’esterno Federicopotrebbe lasciare la: ilha detto noe valuta possibili offerte per l’esterno. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, laavrebbe detto no alla richiesta dell’azzurro di adeguargli l’ingaggio. Ilbianconero lavora . Notizie su altre fonti Quanto guadagna Chiesa alla Juventus Per il futuro di Federico Chiesa è tutto aperto. L`esterno d`attacco non è più un punto fermo della Juventus, che con il contratto in scadenza... calciomercato

Per il futuro di Federico Chiesa è tutto aperto. L`esterno d`attacco non è più un punto fermo della Juventus, che con il contratto in scadenza... calciomercato Perché Chiesa può lasciare la Juventus: il nodo rinnovo e la scelta di Motta In attesa dell`annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore, la Juventus deve risolvere il nodo legato al futuro di Federico Chiesa. L`esterno... calciomercato

In attesa dell`annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore, la Juventus deve risolvere il nodo legato al futuro di Federico Chiesa. L`esterno... calciomercato Calciomercato Napoli – Asse caldo Napoli-Juve: scambio Di Lorenzo-Chiesa Calciomercato Napoli, possibile asse Napoli-Juve, con lo scambio Giovanni Di Lorenzo- Federico Chiesa. L'articolo Calciomercato Napoli – Asse caldo Napoli-Juve: scambio Di Lorenzo-Chiesa proviene da ForzAzzurri.net. . forzazzurri

Federico Chiesa è a un bivio. La Juventus e il calciatore devono decidere quale strada prendere per il futuro: proseguire insieme o separarsi....

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la Juve avrebbe detto no alla richiesta dell'azzurro di adeguargli l'ingaggio.