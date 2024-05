Fonte : cultweb di 29 mag 2024

Ottiene nel 2021 il David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale per Figli ritirato dalla figlia Emma. L'articolo Chi era Mattia Torre, l’uomo dalla comicità geniale proviene da CultWeb. È stato sposato con Francesca Rocca, ostetrica, con la quale ha avuto due figli, Emma e Nico. Nel 2018 realizza per Rai Play La linea verticale, una serie autobiografica, interpretata da Valerio Mastandrea, in cui racconta la sua malattia.

Chi era Mattia Torre l’uomo dalla comicità geniale