Chi è Mirea Flavia Stellato | Vincenzo Salemme mi ha svoltato la vita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sin da giovane,si è interessata al giornalismo. Non a caso, è arrivata all’esame di maturità essendo già iscritta all’albo dei pubblicisti e ricevendo il premio Megaris “Eccellenze del sud”. Negli anni della sua adolescenza ha continuato a lavorare come giornalista, partecipando anche a Fiesta TV, un programma in onda su emittenti regionali. La svolta per la sua carriera è avvenuta dopo cinque anni di gavetta nel mondo del giornalismo: ha intervistatoe l’attore, colpito dalla sua giovane età, le ha chiesto di entrare a far parte della sua compagnia. Un giorno le arriva una chiamata che le svolta lacon, appunto, da lei intervistato più volte, che la sceglie per una parte nel suo film Se mi lasci non vale, entrando poi nella compagnia teatrale del regista campano.