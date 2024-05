Chi è Antonio Rossi ex canoista vincitore di tre ori mondiali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In queste ultime settimane,ha deciso di raccontare aneddoti del suo glorioso passato sportivo, in una sorta di bilancio tra successi e momenti difficili. L’exitaliano, campione olimpico e mondiale nel kayak velocità, ha anche ricordato l’infarto avuto mentre pedalava per la Granfondo Pinarello a Conegliano., la carriera e la vita privata dello sportivo Nato a Lecco il 19 dicembre 1968,ha iniziato a dedicarsi al kayak a partire dal 1982, mentre frequentava ancora il liceo, da studente. Il suo primo trionfo internazionale avviene appena dieci anni dopo. Nel 1992, insieme a Bruno Dreossi, ha vinto la sua prima medaglia di bronzo, ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992, nel K2 500 m. Nel 2000 arriva l’oro a Sydney, seguito quattro anni dopo, nel 2004, dall’argento ad Atene.