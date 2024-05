Fonte : secoloditalia di 29 mag 2024

Richards. La verità, infatti, non è confessionale e, insegna Chesterton al mondo, non lo è nemmeno la fede universale, cattolica. Se sarà coronato, bene, altrimenti pazienza. Per esempio in campo economico è stato, con altri, tra i propositori del cosiddetto “distributismo”, la cui natura autentica, fra virtù e limiti, al di là degli interpreti autentici non autenticati, la restituiscono al meglio forse alcune pagine e la logica di fondo di un libro divertente e serio qual è Hobbit Party.

Chesterton un cercatore della verità fuori dagli schemi a cavallo tra fede e ragione