Centri estivi per i più giovani Sconti a favore dei residenti

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Deliberata, a Codogno, la quarta edizione dell’ “eVviva summer camp“. Si svilupperà dal 10 al 28 giugno e dal 2 al 6 settembre e viene proposto dall’assessorato alle Politiche sociali. "L’amministrazione comunale – spiega l’assessore e vicesindaco Raffaella Novati – ha deciso di sostenere ancora questo progetto, in vigore da 4 anni, con la collaborazione degli oratori Don Bosco, San Luigi e Cabrini, delle società sportive e della capofila Oratoriana San Luigi. Si svolgerà nei tre oratori di Codogno, coi partecipanti divisi per fasce d’età come in passato". Il Comune partecipa con 11mila euro, garantendo cifre di iscrizioni calmierate per idi Codogno. Trenta euro a settimana a bambino, più buono pasto, oltre alle 20 euro di iscrizione iniziale.