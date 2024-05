Céline Dion torna a parlare della sua malattia | Ero quasi morta oggi sto meglio

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ospite del talk show Today with Hoda and Jenna, la cantante canadese ha parlato del difficile momento che sta attraversando, ribadendo che nutre grande fiducia nei confrontiscienza. Sul ritorno sulle scene, invece, non si sbilancia. Non è una cosa che dipende dalla sua volontà, ma dal suo corpo.