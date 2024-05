C' è un dolce che ha conquistato Napoli e non è la sfogliatella

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bisogna avere un gusto un po’ infantile, per apprezzare il fiocco di neve. Oppure avere parecchia sete, perché la crema di latte e ricotta all’interno rinfresca come poche altre cose al mondo durante una passeggiata sotto il sole. Questo, però, non significa che sia unbanale: è semplice, nostalgico, delicato e cremoso proprio come piacerebbe a un bambino. In realtà, in pochi anni hatutti, diventando parte integrante della pasticceria napoletana, al pari dellao del babà: sua maestà, il fiocco di neve, imitato da tutti ma realizzato ad arte solo da Poppella. Fiocco di neve, il sofficetto diRaffaele Scognamillo e Giuseppina Evangelista – alias Papele e Puppnella – avevano iniziato a panificare negli anni ’20 nel Rione Sanità.