C’è ’Pelagalèna’ stasera al chiostro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Spettacolo teatrale in dialetto romagnolodi Don Sergio Cappelletti in 3 atti con la regia di Alvaro Evangelisti rappresentata dalla Compagnia di Bucalun facente parte della Scuola di Teatro Romagnolo della Compagnia Teatrale Quinte Mutevoli di Cesena. Appuntamento questa sera presso ildi San Francesco a Cesena alle 21.15, per info e prenotazione al 3391766360, ingresso 8 euro. Un viaggio attraverso una rappresentazione ambientata negli anni a metà del 1900 nel Cesenate. Commedia divertente e nello stesso tempo riflessiva. Verranno fedelmente riproposte ambientazioni, acconciature ed abiti del periodo. Vi aspettiamo numerosi. *** Ipazia Liberedonne, Apeiron ODV e la Biblioteca Oltre le Differenze questa sera alle 20,30 organizzano la presentazione del libro: ’Quali soldi fanno la felicità? Perché le donne non sono pagate abbastanza, e altre domande audaci’ nell’Aula Magna Biblioteca Malatestiana.