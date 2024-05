CdS – De Laurentiis lo ha chiesto all’Udinese

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-29 10:05:54 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Procede la trattativa per Alessandro Buongiorno, il difensore ritenuto perfetto da Conte e già cercato dal Napoli prima ancora della scelta sul nuovo allenatore. Una pista in salita per motivi soprattutto economici, ma il Napoli vuole provarci e insiste. Non è bastata, poche settimane fa, la prima proposta da 35 milioni più 5 di bonus per convincere Cairo. Il Torino aspetta offerte più alte, sa che potrebbero arrivare dalla Premier League, intanto il ds Manna dialoga col procuratore del centrale che a giugno volerà in Germania per gli Europei. Buongiorno sa della stima di Conte, il Napoli nei prossimi giorni proverà a capire quanto margine avrà per affondare il colpo in tempi rapidi.