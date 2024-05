Cazzadore a Sant’Agostino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Altro colpo di mercato del, che è riuscito a mettere le mani su Fabio, bomber di esperienza e provate capacità realizzative. Sbarca nell’ambiente ramarro dopo alcuni anni nel Masi Torello Voghiera: due anni fa aveva vinto il titolo di capocannoniere (in coabitazione con Salomone) con 21 gol, mentre nell’ultima stagione il rendimento è stato condizionato dagli infortuni, il suo apporto è stato comunque positivo, raggiungendo la doppia cifra. Nell’ultimo periodo i suoi gol hanno consentito alla squadra di Ruggero Ricci di arrivare ai play out, anche se non è stato sufficiente a impedire la retrocessione nello spareggio.ritrova Andrea Vanzini, gemello del gol a Masi, altro acquisto ramarro. Il reparto offensivo è nuovo di zecca, comprende il colpaccio Cremaschi, capitano del San Felice, e il giovane e promette Walid, classe 2005, dal Bondeno arrivato in questi giorni.