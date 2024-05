Castel Volturno operazione di rimozioni delle discariche abusive

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024). Questa mattina, su tutto il territorio comunale, c’è stata una grandedi rimozione dei rifiuti, anche speciali e pericolosi. Recuperate, soprattutto nelle periferie cittadine, numerose carcasse di auto tagliate e successivamente ammassate nelle campagne. Si tratta, quasi sicuramente, di mezzi rubati anche in altre zone della provincia di Caserta e della regione Campania. Soddisfatto per il risultato ottenuto, l’assessore comunale all’Ambiente Pasquale Santagata afferma: «Questa mattina abbiamo provveduto a rimuoverevere e proprieche sono state create da ignoti soprattutto nelle zone periferiche di. Per fronteggiare questa emergenza, il Comune ha deciso di affidare il servizio di rimozione di particolari tipologie di rifiuti e di puliziastrade ad una società.