Caso neonato abbandonato da 13enne Tutti i punti da chiarire

(Di mercoledì 29 maggio 2024) . Ascoltata la madre della giovane e altre due persone Sono diversi iche gli inquirenti devononella vicenda dellache hail figlio appena nato sugli scogli a Villa San Giovanni, nelle vicinanze degli imbarcaderi per la Sicilia. Innanzitutto, bisognase il bambino è nato morto o è deceduto in seguito. Poi è necessario capire il contesto in cui è maturata l’intera vicenda. Dalle prime indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, e dal capo della Procura dei Minori Roberto Di Palma, sarebbe emerso che laè affetta da disturbi di debito cognitivo. Altro elemento emerso riguarderebbe i tempi della gestazione, sembra che il parto sia avvenuto prematuramente rispetto ai nove mesi canonici.