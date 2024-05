Fonte : spazionapoli di 29 mag 2024

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165. Compensa tra le parti le spese del procedimento. Aurelio De Laurentiis – LaPresse – SpazioNapoli.

Caso Napoli-Dazn scatta la multa! Arrivata la sentenza