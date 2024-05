Caso mense replica l’assessore | Posizioni davvero surreali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Sentirmi accusare da un consigliere comunale di opposizione di aver creato un clima insostenibile mi risulta surreale".alla pubblica istruzione Elisa Galleni prende la parola dopo il polverone che ha investito la commissione, con l’intervento del consigliere Rachele Nardini a seguito delle dimissioni di tre rappresentanti dei genitori "solo un commissario – precisa– ha deciso di esternare sulla stampa, gli altri senza alcun clamore si sono dimessi per motivazioni personali che niente hanno a che vedere con il funzionamento della commissione". "Riguardo al “clima insostenibile“ – argomenta Galleni – mi riesce difficile credere che in sole due riunioni si sia arrivati a tanto, a meno che non sia dovuto alla mia pressante richiesta, fatta a tutti i commissari, di attenersi nell’espletamento del loro ruolo al regolamento approvato dal consiglio comunale nel 2021 con voto unanime, compreso quello della Nardini.