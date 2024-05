Caso Liguria si dimette il capo di gabinetto Cozzani Mozione di sfiducia per Toti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Genova, 29 maggio 2024 – Lo aveva annunciato il giorno dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. Oggi, si apprende in ambienti politici, Matteosi è ufficialmente dimesso dadidella Regione. Lo riporta l’Ansa. L'ex sindaco di Portovenere è ai domiciliari dal 7 maggio, accusato di corruzione dalle procure di Spezia e Genova. Dai pm delluogo ligure è anche accusato di voto di scambio aggravato dall'aver agevolato la mafia. Era diventato uomo di fiducia di Giovannia cavallo delle regionali del 2020. Intanto riprenderanno nelle prossime ore gli interrogatori delle persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta. Il primo a essere sentito, forse già venerdì, dovrebbe essere Andrea La Mattina, membro del comitato portuale in quota Regione.