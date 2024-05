Caso influencer Siu la gip non crede all’ipotesi del tentato omicidio Arriva il braccialetto elettronico e il marito esce dal carcere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La versione deldell’Soukaina El Basri, conosciuta come Siu, non è stata ritenuta attendibile dalla gip di Biella che sta seguendo il. Lo scrive in risposta alla richiesta di convalida del fermo avanzata dal pm per Jonathan Maldonato, compagno della 30enne. Lei è ancora in prognosi riservata, dopo i giorni passati in coma a causa del buco sul petto con il quale èta in ospedale. Suo, invece, è potuto uscire dal: dopo tre giorni di attesa, èto il. Resta nebulosa la dinamica dei fatti avvenuti il 16 maggio, giorno in cui Maldonato ha chiamato il 118 raccontando che sua moglie «è scivolata e si è ferita al torace sbattendo su un mobile». La gip, nelle 38 pagine dell’ordinanza in cui ha deciso di scarcerare Maldonato, descrive l’uomo come una persona fragile, incline a «cagionarsi delle ferite per dimostrare alla moglie quanto soffriva».