Caso Gls continua lo stato di agitazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) MONTELUPO FIORENTINO Cessa lo sciopero alla Gls di Empoli per quanto riguarda il magazzino di Montelupo in via del Lavoro, ma non lodi. Dopo quattro giorni di braccia incrociate per la gestione degli appalti, ieri infatti i lavoratori sono tornati al proprio posto alla luce di una piccola apertura mostrata dall’azienda di logistica nella riunione di lunedì sera con al tavolo anche la nuova ditta che da lunedì ha preso la gestione del magazzino, tramite un nuovo appalto, come eraprogrammato dall’azienda. "Durante il confronto ci è stata manifestata un’apertura a ridiscutere la situazione – racconta Stefano Re, responsabile sindacale Adl Cobas –. In realtà poi quanto accaduto ieri mattina ha contraun po’ con l’impegno preso a parole, perché quando ci siamo trovati al magazzino per l’assemblea in cui abbiamo spiegato ai lavoratori quando uscito dall’incontro della sera precedente, abbiamo trovato al magazzino personale esterno, con i lavoratori che hanno legittimamente chiesto chi fossero.