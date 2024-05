Caserta | messa in sicurezza discarica Lo Uttaro completata redazione del PFTE

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024). È stataladel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica () per lainpermanente della“Ecologica Meridionale”, situata nel settore nordovest dell’area in Località ‘Lo’, nel Comune di. Tale progetto verrà portato in Giunta Comunale venerdì 31 maggio per l’approvazione. Un importante step che dà il via libera alla successiva fase di acquisizione dei necessari pareri mediante conferenza dei servizi, finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti e allaindel sito orfano della Regione Campania. L’importo totale dell’opera ammonterà a circa 6,5 milioni di euro, e le attività si compiranno su una superficie di circa 58.000 mq. Gli interventi di capping previsti (la creazione di una copertura impermeabile) si pongono i seguenti obiettivi: isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua; riduzione al minimo della necessità di manutenzione; minimizzazione dei fenomeni di erosione; resistenza agli assestamenti ed ai fenomeni di subsidenza localizzata; stabilità lungo le superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati.