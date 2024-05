Casa e design, tornano gli anni Sessanta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Corsi e ricorsi storici, nelcome nella moda o nel beauty. Quest’anno, anche nell’arredamento,in auge alcune tendenze di epoche passate. In particolar modo si assiste a un rinnovato interesse per gli, riproposto con un tocco più fresco e attuale. Ma alcuni mobili o oggetti per ladi varie aziende del settore sembrano proprio riportarci alle abitazioni dei nonni o degli zii. Alla fine bastano pochi pezzi vintage per dare un tocco di originalità ai nostri spazi domestici, puntando anche sul recupero di materiali e oggetti d'arredo dall'aria vissuta ma dal fascino intramontabile, con un occhio di riguardo all’economia circolare. Certo, l’importante è che tutto si armonizzi in modo equilibrato, altrimenti è meglio lasciar perdere ed evitare forzature.