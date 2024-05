Cartone si può fare di più Una campagna informativa sui contenitori per bevande | Risultati da migliorare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Piastrelle per esterni,, e tutta una lunga serie di oggetti di utilizzo comune. La nuova vita dei cartoni perè oggi deflazionata anche a causa della scarsa padronanza coi dettami della raccolta differenziata: anzichè conferirli assieme a carta e, spesso vengono buttati con i rifiuti indifferenziati. Risultato: difficoltà di recupero e impossibilità di indirizzarlo verso un nuovo utilizzo, ma anche un aumento dei costi che, necessariamente, ricadono poi sui cittadini. Proprio per far conoscere ai cittadini le regole del corretto conferimento, dal 3 giugno in molti comuni della provincia spezzina partirà, in collaborazione con Acam Ambiente, la nuovadi Comieco. I cartoni persono infatti imballaggi preziosi per l’industria cartaria, dove poi vengono effettivamente riciclati, essendo costituiti prevalentemente di fibra di cellulosa di elevata qualità: dopo il conferimento nella raccolta della carta vengono separati nell’impianto gestito dalla società Specchia alle Pianazze e poi avviati a riciclo presso la cartiera Lucart in provincia di Lucca, che li utilizza per la realizzazione di nuovi prodotti in carta riciclata come, ad esempio, tovaglioli e fazzoletti.