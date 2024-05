Carrie Fisher | James Blunt dichiara che le pressioni di Disney affinchè l’attrice dimagrisse hanno contribuito alla sua morte

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nel dicembre del 2016, il mondo ha detto addiosua Principessa, al suo Generale: dopo un collasso su un volo verso Los Angeles,si spense. L’icona di Star Wars ha subito un arresto cardiaco e, dopo aver trascorso quattro giorni in terapia intensiva, è morta all’età di 60 anni, in ospedale. Il coroner ha stabilito che al momento del decesso, nel suo corpo c’erano tracce di sostanze stupefacenti.ha trascorso anni alle prese con problemi di abuso di droghe e il caro amico di, ha affermato chee Lucasfilm le avevano fatto “pressione affinché”.divennero improbabilmente amici all’inizio degli anni 2000 e scrissero il suo primo album, “Back to Bedlam” del 2004, mentre erano a casa di lei.