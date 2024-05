Carrarese-Benevento le pagelle | a Perlingieri manca l’acuto vincente Berra da dominatore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiTutto sommato la sola rete al passivo è un risultato accettabile per la Strega in vista del ritorno, ma in troppi, sulla stessa falsa riga di Sassari, anche a Carrara sono apparsi stanchi a causa dei troppi impegni ravvicinati. Buone le prestazioni di Talia e. Capellini colpevole sul gol di Finotto. In attacco l’unico a provarci è. Male Ciciretti e un involuto Lanini. PALEARI voto 6 – Macchia una gara che sarebbe stata perfetta con la ‘lettura’ sbagliata dell’azione che porta al gol della, anche se nella circostanza è la difesa che si perde Finotto. In precedenza tre parate di grande spessore che tengono a galla la Strega, ma questa volta non gli riesce il clean sheet.voto 7 – Di gran lunga il migliore del reparto arretrato.