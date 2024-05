Carlo Verdone e l’aneddoto sulla diagnosi al ristoratore | Per ringraziarmi mi ha offerto una gricia…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La cornice era di alto profilo, alcuni dei migliori oncologi, chirurghi e gastroenterologi a convegno al Teatro Ateneo della Sapienza di Roma sui progressi nellae nel trattamento del tumore del colon-retto, seconda neoplasia per incidenza (oltre 50 mila casi in Italia nel 2023) e mortalità (24 mila decessi stimati nel 2022). Paolo Delrio del Pascale di Napoli, Massimo Carlini presidente della Società di chirurgia, Lucia D’Alba del San Giovanni di Roma, l’ex viceministro Pierpaolo Sileri, oggi al San Raffaele di Milano, e molti altri ancora. Format dinamico, studiato dai professori Giovanni Casella e Domenico Mascagni sul modello dei talk: “Rectal Cancer Show”. E dopo pranzo l’ospite d’onore era, che passa per ipocondriaco e tutte le volte lo nega, ma certamente è un appassionato di medicina e si diverte un sacco a fare il medico tra i medici (ha pure una laurea honoris causa e un’altra in farmacia): “Lele azzecco tutte, ma dico sempre: ‘Confrontati con il medico tuo, mica ti puoi fidà di un attore’”.