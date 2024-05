Carlo Beretta e Melissa Satta non si nascondono più | la firma per Ballando con le stelle è vicina

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Esplode la passione tra(ex di Giulia De Lellis) e. La showgirl ha portato in Sardegna il rampollo e le presentazioni in famiglia sarebbero già state fatte.non sipiù Dopo le prime anticipazioni di Chi Magazine, il settimanale ricostruisce, nel nuovo numero, l' inizio della loro passione. La scorsa settimanaavrebbe conosciuto la famiglia didopo una visita a Brescia dove iproducono vino. Dopo il fine settimana i due avrebbero deciso di volare in Costa Smeralda dove vive la famiglia di. Qui la coppia ha deciso di non nascondersi più ed i paparazzi li hanno ripetutamente pizzicati mentre si baciavano davanti a tutti. Dopo la tappa in Sardegna la nuova coppia del gossip italiano trascorrerà le vacanze tra Ibiza e la Sardegna.