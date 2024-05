Caressa | Dimarco il migliore! Calhanoglu mi ha stupito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Fabioè tornato a parlare dell’Inter Campione d’Italia, in particolare di due dei tanti interpreti e protagonisti della squadra nerazzurra. Il giornalista in un video pubblicato nel suo canale YouTube ha parlato di Federicoe Hakan. IL– Federicoè uno dei protagonisti indiscussi della stagione trionfante dell’Inter del ventesimo scudetto. Di questo ne ha parlato Fabio: «Secondo meè stato il difensore più forte della stagione. Ha tutto: tiro in porta, cambio di gioco, poi è forte nell’ultimo passaggio. È il giocatore che in assoluto, fra i difensori italiani, è cresciuto di più. È fra i laterali più decisivi del calcio europeo. Sono contento per lui, anche perché ha una storia bellissima.